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İstanbul Valiliği'nden son dakika okullarda yüz yüze eğitim açıklaması!

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılırken İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ve yüz yüze eğitime ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına ve oradan çıkacak kararlara vurgu yapıldı. Valilik, Kabine toplantısından çıkacak yeni kararlara kadar mevcut tedbirlerin süreceğini ifade etti. İşte son dakika açıklamasının detayları...

Eğitim / 27 Şubat 2021 Cumartesi 07:47
İstanbul Valiliği'nden son dakika okullarda yüz yüze eğitim açıklaması!

İstanbul Valiliği son dakika açıklaması ile kentteki yüz yüze eğitim ile ilgili detayları paylaştı. Valilik'ten yapılan, 'Okullarla ilgili basın açıklaması' başlıklı metinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından çıkacak kararlara dikkat çekildi. Kararların o güne kadar ivedilikle uygulanacağı bildirildi. İşte okulların açılması ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının detayları...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.

KABİNE TOPLANTISI VURGUSU

İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

RİSK GRUPLARI DETAYI

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır.

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