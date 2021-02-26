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Polis için Bizi almaya teçhizatları yetmez demişti! Yetiyormuş demek ki gözaltına alındı!

Konya'da sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarda yasa dışı bahis oynayan ve oynatan üç zanlı, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 'Bora' kod adını kullanan R.G.'nin canlı yayında polise hitaben, ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.

3. Sayfa / 26 Şubat 2021 Cuma 17:37
Polis için Bizi almaya teçhizatları yetmez demişti! Yetiyormuş demek ki gözaltına alındı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin 'Twitch' adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 'Bora' kod adlı R.G. ile kadın şüpheliler Ş.E. (27) ve H.A. (23) gözaltına alındı.

Tanınmamak için yüzlerine maske takan şebeke üyelerinin canlı yayında yasa dışı bahis oynatmalarının yanı sıra yine yasa dışı bahis sitelerine de üye kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. R.G.'nin canlı yayın sırasında ise polise hitaben ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.

Polisin ise operasyon sırasında 'Bak gelemezsiniz dedin. Geldik'' dediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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