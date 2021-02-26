İşte bu yüzden dikili ağaçları yok! Sözcü’den müthiş başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yoluna koyacak ve Türkiye'ye milyarlar kazandıracak Kanal İstanbul projesini yapacaklarını belirterek, 'İnatla hizmet edeceklerini' vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri memleket muhaliflerini rahatsız ederken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu projeyi ihanet olarak yorumlayarak kendince eleştirilerde bulundu.



CHP yandaşı Sözcü ise, İmamoğlu'nun sözlerini manşete taşırken CHP mentalitesini gözler önüne seren müthiş bir başlık kullandı. Sözcü manşetinde, 'İnatla hizmet olmaz' ifadesine yer verdi.







Bu manşet, 20 yıldır Türkiye'ye 'inatla hizmet eden' AK Parti karşısında CHP'nin neden başarılı olmadığını açıkça ifade etti.



