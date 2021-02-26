Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da bulunan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan cuma çıkışı sonrası açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Ermenistan'ın kişiliğini ortaya koyması açısından çok çok önemli. Bir gecede yüzlerce, binlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir. Ermenistan'daki darbeye gelince, biz her türlü darbeye karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz söz konusu değil. Askerin devreye girmesi ile darbe çığırtkanlığına girilmesi kabul edilebilir değil. Yönetim değişikliğine gidilecek ise, bunu Ermenistan halkı yapar. Bunu Ermenistan halkına bırakmak lazım. Buradaki Ermenistan halkı buradaki idareden memnun değil. Olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.



NORMALLEŞME NASIL OLACAK?



Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Lokantalar ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız.



KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI



Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne Ana muhalefet ne İBB Başkanı anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Ana muhalefet yaptırmayız, istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki? Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok!



KARTAL VE MALTEPE'DE ÇÖPLERİN TOPLANMAMASI



İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.