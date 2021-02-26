Bakan Akar''ın tokat gibi sözlerini Oda Tv bakın nasıl anlamamazlığa geldi!

Caniliğe Türkiye genelinde büyük tepki gösterilirken, CHP'nin müttefiki HDP, terör örgütü PKK'yı aklamak için esirleri Türkiye'nin öldürdüğü yalanını ortaya attı.



Konuya dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı' dedi.



Karanlık Oda salağa yattı



CHP yandaşı tetikçi Oda TV de Hulusi Akar'ın sözlerini anlamazdan gelerek muhatabının kim olduğunu sorguladı. Oda TV yaptığı haberde, 'Hulusi Akar'ın hedefinde kim var' ifadesini kullanarak adeta salağa yattı.



İşte o haber:





