Valilikler açıkladı! İllerden peş peşe kısıtlama kararları

Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddelerine istinaden kentte alınacak tedbirleri görüşmek üzere Vali Şehmus Günaydın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplandı.



Kısıtlama kararı



Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada; 'İçişleri Bakanlığı'nın 18/11/2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31/12/2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmış, bilahare yine İçişleri Bakanlığı'nın 30/12/2020 tarih ve 21751 sayılı Genelgesi doğrultusunda da bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir' denildi.



Sakarya



Vakaların artması sonucu Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha kurulu, salgın ile mücadelede yeni kararlar aldı. Toplantıda, sinema salonlarının aktivitelerine 1 Nisan tarihine kadar ara verilmesi ve il genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin 1 Mart tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılmamasına karar verildi.



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgın ile mücadelede yeni kararlar aldı. Toplantıda, son günlerde artan vakaların önüne geçmek için alınan bazı tedbirlerin gözden geçirilerek yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Bu kapsamda alınan kararlarda, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan tarihine kadar ara verilmesine, il genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin ve spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart tarihinden itibaren 15 gün süre ile durdurulmasına karar verildi.



Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişlerin tüm belediyeler tarafından billboardlara asılmasının sağlanmasına, üretim yapan tüm iş yerlerinde HES kodu sorgulamasının titizlikle yapılmasına, görev yapan tüm muhtarlara korona virüs ile mücadele için alınan karar ve tedbirlerin takibi ile uygulanmasında tam yetki verilmesine, evlerde gün, mevlid, taziye, kutlama veya buna benzer durumlarda insanların bir araya gelmesine sebep olan etkinlik ile buluşmaların yasaklanmasına, tüm kamu özel kurum ve kuruluşların pandemi döneminde alınmış olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını gözden geçirerek kendisi ile ilgili kararların takip ve uygulamasında asgari özen göstermelerine karar verildi. Aynı zamanda, tedbirlere riayet etmeyen vatandaşlar hakkında ise gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.



Vakaların artması sonucu Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha kurulu, salgın ile mücadelede yeni kararlar aldı. Toplantıda, sinema salonlarının aktivitelerine 1 Nisan tarihine kadar ara verilmesi ve il genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin 1 Mart tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılmamasına karar verildi.



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgın ile mücadelede yeni kararlar aldı. Toplantıda, son günlerde artan vakaların önüne geçmek için alınan bazı tedbirlerin gözden geçirilerek yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Bu kapsamda alınan kararlarda, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan tarihine kadar ara verilmesine, il genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin ve spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart tarihinden itibaren 15 gün süre ile durdurulmasına karar verildi.



Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişlerin tüm belediyeler tarafından billboardlara asılmasının sağlanmasına, üretim yapan tüm iş yerlerinde HES kodu sorgulamasının titizlikle yapılmasına, görev yapan tüm muhtarlara korona virüs ile mücadele için alınan karar ve tedbirlerin takibi ile uygulanmasında tam yetki verilmesine, evlerde gün, mevlid, taziye, kutlama veya buna benzer durumlarda insanların bir araya gelmesine sebep olan etkinlik ile buluşmaların yasaklanmasına, tüm kamu özel kurum ve kuruluşların pandemi döneminde alınmış olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını gözden geçirerek kendisi ile ilgili kararların takip ve uygulamasında asgari özen göstermelerine karar verildi. Aynı zamanda, tedbirlere riayet etmeyen vatandaşlar hakkında ise gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.