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Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! Aleyna Çakır'ı canlı yayında darp etmesini böyle savundu

Ankara’da evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen’i darp ettiği görüntülerini sosyal medya hesabından canlı yayın olarak yayınlayan Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısına çıktı. Ümitcan Uygun görüntülere ilişkin, “Astım hastasıydı bir kere vurunca bayıldı, alkollü olduğum için tam hatırlayamıyorum” dedi. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin detayları...

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 13:41
Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! Aleyna Çakır'ı canlı yayında darp etmesini böyle savundu

Ankara'da evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'i darp ettiği görüntülerini sosyal medya hesabından canlı yayın olarak yayınlayan Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısına çıktı. Uygun görüntülere ilişkin, 'Astım hastasıydı bir kere vurunca bayıldı, alkollü olduğum için tam hatırlayamıyorum' dedi.

Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'in, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da Ümitcan Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada canlı yayınlaması üzerine Uygun'dan şikayetçi olduğu ortaya çıkmışt. Soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlamasıyla dava açıldı.

UYGUN'UN YAGILANMASINA BAŞLANDI

Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlarından Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Savunma yapan Ümitcan Uygun, suçlamaları reddederek , 'Konut dokunulmazlığına ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün Sema, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip bana küfür etti. Ben de sinirlenerek, Enes'le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan iki gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes'le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.

'ASTIM HASTASI OLDUĞU İÇİN TOKAT ATINCA BAYILDI'

Savunmasının ardında hakim, poliste verdiği ifadesinde tokat attığını söylemesini hatırlatması üzerine, 'Tokat attığım doğru' dedi. Bir tokatla neden bayıldığı yönündeki soruya ise sanık Uygun, 'Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı' cevabını verdi. Ümitcan Uygun'un arkadaşı tutuksuz sanık Enes Ö. ise, 'Eve girdikten sonra Sema ile Ümit tartışmaya başladı. İkisi de birbirine küfür ediyorlardı. Tehdit yoktu. Salona girdiğimde, Ümitcan tokat atınca bayıldı. Ümitcan 15-20 saniyelik bir canlı yayın açtı. Canlı yayında, 'öyle yapılmaz böyle yapılır' dedi.

Canlı yayındaki kastı nedir bilmiyorum. Arkadaşı Merve 'siz çıkın ben ilgilenirim' dedi. Sema ile Ümitcan aynı telefonu kullanıyordu. Canlı yayının yapıldığı sosyal medya hesabı Sema'ya aitti' dedi. Hakimin, olaya tanık olan Merve A'nın savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Sema baygın halde iken canlı yayın yapıp 'Sema nakavt öyle olmaz böyle olur' dedi' yönündeki ifadesini sorması üzerine, sanık Uygun, 'Alkollün etkisinde olduğum için ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak kesinlikte tehdit, darp ve hakaret etmedim' dedi.

Daha sonra da evden çıktık' dedi. Sema Esen'in ailesinin avukatı ise, her iki sanığın da çelişki ifadeler verdiğini, bu nedenle olay günü Sema Esen'le olan telefon irtibatlarının ve hangi telefondan görüştüklerinin tespiti için HTS kayıtlarının istenilmesini, ayrıca olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyası ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti. Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayana mahkeme, sanığın ifade ettiği gibi Sema Esen'le birlikte aynı evde yaşayıp yaşamadığının tespiti için elektrik ve doğalgaz faturalarının istenilmesine karar verdi. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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