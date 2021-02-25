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Türk Deniz Kuvvetleri'ne yeni 'MİLGEM Korveti' siparişi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi" kapsamında 2 adet ilave MİLGEM Korveti siparişinde bulundu. Korvetlerin, 2024 yılında envantere girmesi planlanıyor.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 14:42
Türk Deniz Kuvvetleri'ne yeni 'MİLGEM Korveti' siparişi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın artan harekat ihtiyacını karşılamak maksadıyla "Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi" başlatıldı. Söz konusu gemiler; MİLGEM Sınıfı korvetlerin devamı niteliğinde olup, dizaynı ihtiyaçlara göre tekrar yapıldı.

Proje kapsamında gemi yapım sözleşmesi Kasım 2020 ayında imzalanmış olup, sözleşme kapsamında iki gemi inşa edilecek. Gemiler Türk tersanelerinde inşa edilecek olup, 2024 yılında hizmete girmeleri planlanmaktadır.​

Tedarik edilecek gemilerin tekne formu açısından MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlere benzer olması ancak daha düşük seviye silah yükü ve sensör ile donatılmaları bekleniyor.

Türk Donanması, Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında şu ana kadar dört adet ADA Sınıfı Korveti envanterine almıştı. Öte yandan yine MİLGEM Projesi kapsamında, Türk Donanması için dört adet İSTİF Sınıfı Fırkateyn inşa edilecek. İlk Fırkateyn TCG İSTANBUL (F-515), geçtiğimiz haftalarda denize indirildi.

Yine daha önce imzalanan ihracat anlaşmaları kapsamında; Pakistan için dört adet, Ukrayna için ise belirsiz sayıda MİLGEM Korveti’nin inşa faaliyetleri devam ediyor.

Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında, Türkiye ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirilmiş olup, böylelikle gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılık azaltılmış ve askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkânları ve kabiliyetlerinin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlanmıştır.

MİLGEM ile %70’in üzerinde yerli sanayi katılımı gerçekleştirilmiş olup, tüm proje kapsamında 50’den fazla yerli firmaya iş imkânı sağlanmıştır.

Proje kapsamında üretilecek olan ilk üç gemi TCG Heybeliada (F-511), TCG Büyükada (F-512) ve TCG Burgazada (F-513) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmiştir. Son gemi TCG Kınalıada (F-514) ise 2019 yılında kuvvete teslim edilmiştir. Üretilen her gemiyle yerlilik oranı da artmaktadır. Örneğin TCG Burgazada’ya diğer iki Korvet te kullanılan yabancı muadili yerine ASELSAN üretimi Torpido Karşı Tedbir Sistemi HIZIR entegre edilmiştir.

TCG KINALIADA’ya ise diğer üç korvette henüz bulunmayan ATMACA Gemisavar Füzesi ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi entegre edilmiştir.

PakistanUkrayna

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