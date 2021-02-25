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Gara'da 13 rehineyi katletmişti! Terörist sivil celladı çıktı...

Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında köşeye sıkışan teröristler, mağaranın en dibine götürdükleri 13 sivili katletmişti. 13 rehineyi başlarından kurşunlayarak infaz eden ve sonrasında güvenlik güçlerince öldürülen terörist Şoreş Goyi kod adlı Kamuran Ataman’ın Hakkâri ve Şırnak’ta iki sivil minibüse saldırı sonucu çok sayıda vatandaşın öldürüldüğü hain saldırıların da faili olduğu ortaya çıktı.

Yaşam / 25 Şubat 2021 Perşembe 09:20
Gara'da 13 rehineyi katletmişti! Terörist sivil celladı çıktı...

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağında 10 Şubat günü düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatında kaçırılan asker ve polislerden oluşan 13 kişiyi rehin tutuldukları mağarada başlarından kurşunlayarak öldüren ve 1 Milyonluk Turuncu listede aranan terörist Kamuran Ataman'ın Hakkari ve Şırnak kırsalında da sivil katliamlar yaptığı ortaya çıktı. Teröristin Şırnak'taki Goyan aşiretine mensup olduğu ve güvenlik korucusu olan babasının zimmetli kalaşnikof tüfeğini gasp ederek 2004 yılında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirlendi. Teröristin bu tarihten itibaren Şırnak ve Hakkâri kırsalındaki Kato Jirki, Kato Marinos Dağlarında 10 Milyonluk kırmızı listede aranan Masiro kod adlı Bedirhan Abo'ya bağlı sözde hareketli takım sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.



AYNI MAĞARADA KALDIĞI TERÖRİSTİN AİLESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Terörist Ataman'ın 29 Eylül 2007'de Şırnak Beşağaç Köyünde tarladan dönen sivil bir minibüsün taranarak aynı aileden Yusuf, Rahmi, Sefer, Reşit, Zeki, Orhan, Kadir, Kazım, Harun, Bengin Acer ile Kamil Akdoğan ve Cuma Ermağan adlı köylülerin öldürüldüğü sivil katliamı bizzat gerçekleştiren terörist olduğu tespit edildi. Gara'daki operasyonda rehinelerin tutulduğu mağaradan kaçarak teslim olan Osman Acer'de Beşağaç katliamında aynı aileden ölen 10 kişilik Acer ailesine mensup olduğu bildirildi.

2 Ağustos 2008'de Beytüşşebap'taki Kato Dağındaki Kuzu Kırkma Festivalinde güvenlik önlemi alan korucuların kaldığı mevziye sızarak korucu kardeşler Hasan, Reşat ve Selahattin Güngör ile Refik Altın ve Ömer Bilik'i başlarından vurup şehit ettiği 5 korucuyu da yaraladığı, şehit korucuların silahlarını gasp ettiği öğrenildi.

GEÇİTLİ KATLİAMININ DA FAİLİ ÇIKTI

Terörist Kamuran Ataman'ın 16 Ekim 2010 tarihinde Hakkâri merkeze bağlı Geçitli Köyü yoluna uzaktan kumandalı mayın döşediği ve köylülere ait sivil bir minibüsün geçişi sırasında bombayı patlattığı öğrenildi.

Teröristin gerçekleştirdiği bu hain saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Aydın Erol, Enes Erol, Eşref Gür, Abuzeyd İden, Şirin Kurt, Semiha Dayan, Raife Çiftçi, Cane Dayan, Nurullah Umut Çiftçi hayatını kaybetmiş, 1'i 15 aylık bebek olmak üzere 4 kişi de ağır yaralanmıştı. Terör örgütü bu alçak saldırıyı da siviller öldüğü için üstlenmemişti.

10 ASKERİN KATİLİ

Terörist Ataman'ın ayrıca 15 Ekim 2008'de Beytüşşebap ilçesi Mezra Mahallesi kırsalında 4 askerin şehit edilmesi, aynı yıl Kato Altındağlar bölgesine operasyon için geçici görevle gelen Kayseri Komando Tugayına bağlı birliğe saldırı sonucu 6 askerin şehit edildiği hain saldırılara katıldığı belirlendi.

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