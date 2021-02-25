CHP'li belediyelerde isyan büyüyor! Greve giden 6’ncı belediye Beşiktaş oldu

CHP yönetimindeki belediyelerde grevler dalga dalga büyüyor. Bakırköy ve Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı. İşçiler, grev pankartını asmak için belediye binasının önünde toplandı. CHP yönetimi daha önce asgari ücreti kendi belediyelerinde yükseltme kararı aldıklarını söylese de yaşanan sorunlarla durumun bu şekilde olmadığı ortaya çıktı.



MALTEPE'DE İŞÇİLER GREVE DEVAM EDİYOR



Maltepe Belediyesi'nde de grev devam ediyor. DİSK/Genel İş Sendikası'na bağlı bin 500 işçi, haklarını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi.



Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, belediyenin haklarını vermesini talep ettiklerini belirten işçiler, Kadıköy Belediyesi işçilerine verilen ücretin aynısını istediklerini vurguladı



Maltepe Belediyesi'nin Kadıköy Belediyesi'nde işçilerin anlaştığı fiyatın altında bir teklifle gelmesi durumunda, eylemlerine devam edeceklerini söyleyen işçiler, sorunun biran önce çözülmesini bu sayede belediye işlerinin aksamadan devam etmesi gerektiğini ifade etti.



