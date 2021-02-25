Başkan'ın doğum günü sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.



26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.







AK PARTİ'DEN DOĞUM GÜNÜ BELGESELİ!



Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta 63'üncü yaşına girerken doğum gününü kutlamak amacıyla kendisi için belgesel tarzında kısa bir film çekildi. Rize'den Kasımpaşa'ya eski dostları, öğretmenleri ve değer verdiği büyükleri bu sürpriz doğum günü videosunda bir araya geldi. Bugüne dek kamera önüne çıkmamış ama Erdoğan ve yakın çevresi tarafından çok iyi tanınan bu isimler belgeselde Cumhurbaşkanıyla olan anılarını anlattı.