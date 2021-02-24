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Ziya Selçuk öğretmenlerle birlikte aşı oldu!

Koronavirüs salgınında riskli grupta olan öğretmenlere de bugün aşılama başladı! İlk aşıyı olan isim ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk yaptığı ilk açıklamada "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum." ifadelerini kullandı.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:37
Ziya Selçuk öğretmenlerle birlikte aşı oldu!

Türkiye'deki koronavirüs salgınında riskli meslek gruplarının da aşılanması devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca öğrenciyle temas halinde bulunan 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasına bugün başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlanan normalleşme sürecinde 1 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime geçilecek.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu Çorum Sungurlu'da Arifegazili İlkokulu'nda olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

İLK AŞIYI BAKAN ZİYA SELÇUK OLDU

Öğretmenler arasında ilk koronavirüs aşısını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk aşı sonrası şu açıklamaları yaptı "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum.

"VATANDAŞLARIMIZ E-NABIZ'DAN TAKİP EDEBİLİRLER"

Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."

"ÇOK SAYIDA ÜLKE OKULLARI AÇTI"

Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil."

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