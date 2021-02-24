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Yüz yüze eğitimde kritik karar ve Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Koronavirüste karar normalleşme ile kritik durumun seyri arasında gidip gelen süreçte Okullarda yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Buna göre Yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda başlatılma kararı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil o illerde valilik tarafından verilecek. Okulların tamamen tüm sınıflar için açılması için şartlar da belirlenmiş olurken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da önümüzdeki haftaya ilişkin önemli son dakika açıklamaları geldi. İşte ayrıntılar

Eğitim / 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:31
Yüz yüze eğitimde kritik karar ve Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Yüz yüze eğitimde geri sayım başladı. Köy okullarının ardından ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflar da 1 Mart'tan itibaren okullarına kavuşacak. Bilim Kurulu'nun önerileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili kurulları tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma ve okulların açılması, tüm sınıfların eğitime başlamasına ilişkin alınan kararla ve önümüzdeki haftayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan krtik son dakika açıklamaları geldi. İşte ilgili açıklamalar

İŞTE SON KARAR İLE OKULLAR İÇİN NETLEŞEN TABLO

İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek.

8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

UZAKTAN EĞİTİM NERELERDE VE HANGİ SINIFLARDA SÜRECEK?

Ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflar uzaktan eğitime devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada 'inşaAllah en kısa sürede öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi buluşturacağız' dedi.

KARAR VALİLİKLERE BIRAKILDI

Öte yandan okulların tüm kademelerde, 5 gün, yani tam zamanlı açılıp açılmayacağına valiler karar verebilecek. İllerde vakaların seyrine göre yüz yüze eğitime her kademede valilikler tarafından alınacak kararla başlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri 'Çocuklarımızın okullarına kavuşması için velilerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına, yasaklara uyması çok önemli. Vaka sayısı azaldıkça valilik kararınca o ildeki okullar tam zamanlı açılabilecek' dedi.

TÜRKÇE VE MATEMATİK DERSLERİ OKULLARDA YÜZ YÜZE

İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak. Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek. Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine ise yüz yüze eğitimde yine LGS'deki konuların ağırlıklı olduğu dersler verilecek. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri yüz yüze eğitimle alınacak. 12'nci sınıflarda ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık için olan dersler var.

LİSELİLERE DİJİTAL KARNE

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar da 1 Mart'tan itibaren 2 hafta içinde yüz yüze tamamlanacak. Öğrenciler 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konulardan sorumlu olacak. İkinci birinci dönem sınavları tamamlanamadığı için lise öğrencileri ilk kez birinci dönemin sonunda karne alamamıştı. İlk dönem sınavları tamamlandıktan sonra lise öğrencilerine dijital karne de verilecek.

'ÇOK ÖNEMLİ İKİ HAFTANIN ORTASINDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk paylaşımında, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız.

Geçen hafta köy okullarımızı açtık, pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

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