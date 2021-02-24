NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki gözü olan keşif aracı Perseverance, geçen hafta Mars'a iniş yaptı. Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak olan uzay aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğun ardından, Kızıl Gezegen'e sorunsuz bir şekilde indi.



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, ismi Türkçede Azim anlamına gelen uzay aracı Perseverance, 'Mars 2020' misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen'e iniş yaptığından beri, dünya gündemi de uzaya odaklanmış durumda.



Perseverance'ın iniş görüntülerini önceki gün paylaşan NASA'nın, keşif aracına görünenden çok daha fazla mesaj gizlemiş olduğu ortaya çıktı. Gizli mesaj, Perseverance'ın tuhaf tasarımlı ve kırmızı-beyaz renklerden oluşan paraşütünde gizli.



GİZLİ MESAJ PARAŞÜTTE SAKLI



Kod, Devon'da hazırlanmış özel bir malzemeden yapılan paraşütün astarına yazıldı ve Perseverance, 18 Şubat'ta Mars'a konuşlandırılıncaya kadar gizli tutuldu. NASA'daki bir çekirdek grup dışında hiç kimse, NASA yeni görüntüleri ve paraşütün iç kısmı da dahil olmak üzere Perseverance'ın inişini gösteren bir video paylaştığında bile mesajın ne olduğunu bilmiyordu.



Dikkatli internet kullanıcıları, beyaz ve kırmızı çizgilerin ikili kodun bir ve sıfırlarını temsil ettiğini fark ettiler. NASA'nın Mars'taki yeni keşif aracı Perseverance'ın gizli mesajına dair araştırmalar işte böylece başlamış oldu.



NASA, paraşütün bir daire içine yerleştirilmiş kırmızı ve beyaz çizgilerin bir karışımını içeren bir tasarım olduğunu doğruladı. Öncelikle görev kontrolünün geminin iniş için nasıl hizalandığını ve paraşütte herhangi bir karışıklık olup olmadığını kontrol etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.



NASA SİSTEM MÜHENDİSİ MESAJI VERDİ



Bununla birlikte, uzay ajansı ona ikincil bir amaç daha verdi ve paraşütü renk kombinasyonlarının kodu çözülebilen sayıları temsil edecek şekilde tasarladı. Kodlama, NASA sistem mühendisi Al Chen tarafından, etkinliğin canlı akışı sırasında Mars'a iniş öncesinde üstü kapalı bir şekilde ima edilmişti.



Al Chen, şu ifadeleri kullandı: 'Sonunda çok şanslı olduğum duygusu... Hem harika mühendisler hem de harika insanlarla dolu bir yerde çalışıyorum ve birlikte zorlu şeylere cesaret edebiliyoruz.'



Yayın sırasında başka bir yorumcu da 'Bazen işimizde başkalarının bulması için mesajlar bırakıyoruz. Hepinizi bir şans vermeye ve çalışmanızı göstermeye davet ediyoruz' diyerek, gizli bir mesaj olduğunun altını çizdi.



KOD ALTI SAATTE KIRILDI



Perseverance görevinin çoğunda liderlik eden NASA Jet İtki Laboratuvarı (JPL), resmi olmayan sloganını, Perseverance'ın Mars'a sağ salim inmesini sağlayan tuhaf tasarımlı paraşütüne kodladı. Kodun kırılmasının ardından NASA Baş Mühendisi Adam Steltzner, 'Görünüşe göre internet 6 saat gibi bir sürede kodu kırdı! Ah internet yapamayacağın bir şey var mı?' diye yazdı.



Tüm sayılar, alfabedeki bir harfe denk geliyor ve sonuç olarak da saat yönünde kodlar okunduğunda, JPL'in 'Zorlu Şeylere Cesaret Et' anlamına gelen, 'Dare Mighty Things' sloganı ortaya çıkmış oluyor.



İLK KEZ 1899'DA KULLANILDI



Theodore Roosevelt, 1899 yılında yaptığı bir konuşmada şu cümleyi kullanmıştı: 'Başarısızlıkla sonuçlansa bile zorlu şeylere cesaret etmek, muhteşem zaferler kazanmaktan çok daha iyidir.' JPL'in resmi olmayan sloganının da bu cümleden esinlenmiş olabileceğine inanılıyor.



Perseverance Twitter hesabı bile Mars'a iniş sırasında attığı bir tweet'te 'zorlu şeylere cesaret et' ifadesini kullandı. NASA tarafından paylaşılan paraşüt görüntüsünün birkaç saat içinde Reddit ve Twitter'daki kullanıcılar kodu ortaya çıkarmak için çalışmaya koyuldu.



1 ve 0'lar kullanılarak elde edilen ve bilgisayar tarafından okunan ikili kodlarla, kelimeler, cümleler, resimler ve hatta koordinatlar oluşturulabiliyor. 'rdtwt1' kod adlı Reddit kullanıcısı ile Twitter kullanıcısı Abela_Paf, gizli mesajı çözen ilk kişiler oldu.



Bu NASA'nın uzaya gönderdiği ilk gizli kod değil. Curiosity hala Mars yüzeyinde gezinirken, üzerinde Mors koduyla Jet İtki Laboratuvarı'nın kısaltması olan 'JPL' yazıyor. Perseverance'da ayrıca, koronavirüs salgını sırasındaki emekleri nedeniyle sağlık çalışanlarını kutlayan bir plaket ve bir çipin üzerine kazınmış milyonlarca kişinin adı yer alıyor.



NEFES KESEN FOTOĞRAFLAR



Mars'ta mahsur kalmanın nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu fotoğraflar bunun nasıl bir şey olabileceğiyle ilgili bir ipucu sağlayabilir. NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ın renkli yüzeyinin bir dizi nefes kesici fotoğrafını çekti.



Geçen hafta Kızıl Gezegen'e inen keşif aracı, kendi inişini görüntülemenin yanı sıra, 23 binden fazla fotoğraf çekti. Olağandışı fotoğraflar, kameranın karaya gelirken henüz ayarlanmamış olmasının sonucuydu.



NASA sistem mühendisi Al Chen, 'Bu videolar ve bu görüntüler hayallerimizden fırlamış gibi' dedi. NASA'nın yayınladığı eşsiz fotoğraflar, Reuters haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi.



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars'ta keşif yapmak üzere gönderilen Perseverance'ın Kızıl Gezegen'e iniş anının görüntülerini yayınlamıştı. NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Perseverance'ın paraşütle Mars'a giderek yaklaştığı ve iniş yaptığı anlar görülüyordu. Görüntülerin yer aldığı diğer paylaşımda, 'Mars'a iniş bir gerilim, drama ve gürültü dalgasıdır. Sonra, toz temizlendiğinde: huzur ve ihtişam' ifadelerine yer verilmişti.



'İNANILMAZ VİDEOLAR'



NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, 'Bunlar gerçekten inanılmaz videolar' dedi. 'Bu, Mars'a iniş gibi bir olayı ilk kez bu şekilde görüntüleyebiliyoruz' ifadelerini kullanmıştı.