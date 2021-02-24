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Merkez Bankası'ndan kritik adım: Türk Lirası için yükseltildi

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Buna göre Türk Lirası mevduatlarda 3 aya kadar yüzde 6 olan zorunlu karşılık oranlarının 8'e çıkarıldığı bildirildi.

Ekonomi / 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:51
Merkez Bankası'ndan kritik adım: Türk Lirası için yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre; Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu, vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, çıkarıldı.

Yatırım bankaları için fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

ZORUNLU KARIŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, diğer adıyla munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Bu oran enflasyon ve büyüme arasındaki tercihe göre Merkez Bankası tarafından belirlenir.

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