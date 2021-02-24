USD (Alış - Satış) : 7,14 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,68 - 8,69

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaparak şarkı söyleyen Tuana Şahin konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahnede sürpriz yaparak şarkı söyleyen 19 yaşındaki görme engelli Tuana Şahin, “Bir hafta falan prova yaptık daha hazır olabilmek için. Şimdi de sürpriz yapmış olduk. Biraz heyecanlandım çünkü ilk defa Cumhurbaşkanımıza türkü söyleyecektim" dedi.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaparak şarkı söyleyen Tuana Şahin konuştu

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, “Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şahin'e eşlik etti.

Kongrenin ardından 19 yaşındaki görme engelli Tuana Şahin, “19 yaşındayım, müziğe kendimi bildim bileli devam etmekteyim. Şu anda üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Müzik yapmak istiyorum, ses ile alakalı, şan ile alakalı hedeflerim var' dedi.

'ŞİMDİ DE SÜRPRİZ YAPMIŞ OLDUK'

Tuana Şahin, bugün sahneye çıkmadan önce prova yaptıklarını belirterek, “Bir hafta falan prova yaptık daha hazır olabilmek için. Şimdi de sürpriz yapmış olduk. Biraz heyecanlandım çünkü ilk defa Cumhurbaşkanımıza türkü söyleyecektim ve onu gördüğüm için biraz heyecanlandım. Ama güzel söylemeye çalıştım' dedi.

Tuana Şahin, şarkısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşlik etmesi ve sonrasında sohbetlerini şöyle anlattı:

“Çok sevindim, biraz duygulandım. Kendimle gurur duydum. Kendisine teşekkür ederim. 'Sesin çok güzel' dedi, tebrik etti, 'maşallah, maşallah' dedi. Biraz fotoğraf çektirdik, ondan hemen indim sahnede'

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı