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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'dan HDP'li Gergerlioğlu'na destek

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, terör örgütü PKK ile ilgili yaptığı paylaşımları ortaya çıkan ve devlete 'çıplak arama' yalanlarıyla itibar suikastı yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, insan hakları savunucu olduğunu söyleyerek "Gergerlioğlu'na sahip çıkmak gerekir." dedi.

Siyaset / 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:29
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'dan HDP'li Gergerlioğlu'na destek

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, insan hakları savunuculuğunda ısrar ettiği için cezaevine gönderilmeye çalışıldığını savunarak, 'Gergerlioğlular, herkese lazım. Bu ülkede hak ihlalleri bitmez. Gergerlioğlu'na sahip çıkmak gerekir.' dedi.

10 bin lira tazminata mahkum oldu

Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, hakkında açtığı davada, 10 bin lira tazminata mahkum olduğunu söyledi.

Oktay'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili anayasaya göre yönelttiği sorularına cevap vermediğini iddia eden Bekaroğlu, ikinci kez sorduğu soruya, gecikmeli ve alakasız bir şekilde cevap geldiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Oktay'a yönelik açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Bekaroğlu, ardından hem hakkında fezleke geldiğini hem de 10 bin lira tazminata mahkum olduğunu aktardı.



Bekaroğlu, anayasal görevini yaptığı için yargılandığını, yargının da kendisine ceza verdiğini öne sürerek, 'Tekrar soru soruyorum, aynı şekilde cevap veriyor. O soruları, TBMM Başkanı'na gönderdim; bu sorulara niye cevap vermiyor? Sayın Oktay, TBMM'yi çalışmaz hale sokmaya çalışıyor. Eğer TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısından hesap sormazsa, cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunacağım.' diye konuştu.

Osman Kavala'nın haksız tutulduğunu iddia etti

CHP'li Bekaroğlu, Osman Kavala'nın, neredeyse intikam uğruna cezaevinde tutulduğunu savunarak, 'Kavala, 20 yıl önce Sayın Erdoğan'ın cezaevinden çıkması için açılan imza kampanyasına imza vermiştir.' ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu'na destek verdi

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, 'bu ülkenin yetiştirdiği tertemiz bir hekim ve insan hakları savunucusu olduğunu' dile getiren Bekaroğlu, Gergerlioğlu'nun, insan haklarını savunurken, 'benim gibi düşünür, düşünmez' ayrımı yapmadan, kim hak ihlaline uğruyorsa desteklediğini anlattı.

Mehmet Bekaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnsan hakları savunuculuğunda ısrar ettiğinden dolayı Gergerlioğlu'ndan adeta intikam alınırcasına saçma sapan bir yargılama süreciyle cezaevine gönderilmeye çalışılıyor. Bunlar kabul edilemez. Gergerlioğlular, herkese lazım. Bu ülkede hak ihlalleri bitmez. Gergerlioğlu'na sahip çıkmak gerekir. 'HDP milletvekilidir, terör, bilmem ne...' İlgisi yok. Gergerlioğlu, birçok konuda ama en sonunda çıplak aramalar dolayısıyla insan hakları savunuculuğu yaptı. 'Çıplak aramalar yoktur' diye yalan söylüyorlar. Onlarca tanık var, onlarca yaşayan insanın açıklaması var. Yönetmelik, çıplak arama yapılmasına izin veriyor.'

Gergerlioğlu'nun PKK paylaşımları

Öte yandan Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından birçok defa terör örgütü PKK lehine yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Gergerlioğlu, terör örgütünün paçavrasını meşrulaştırmaya çalışırken, PKK'nın T24'e verdiği röportajı paylaşarak örgüt ağzıyla paylaşım yapmıştı.




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