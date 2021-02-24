AK İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre’de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe’nin İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.
AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.
AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
"VİRA BİSMİLLAH DİYORUZ"
AK Parti İstanbul İl BaşkanI Osman Nuri Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.
Kabaktepe sözlerini "İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah" diyerek tamamladı.
"OSMAN NURİ KABAKTEPE KARDEŞİMİZİ İSTANBUL'A İL BAŞKANI YAPIYORUZ"
Başkan Erdoğan'da yaptığı konuşmada "Osman Nuri Kabaktepe" kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz" dedi.
Erdoğan, "İstanbul'un her hanesine değer göstereceğini bildiğimiz arkadaşlarımıza yeni görevler alacak. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk. Geçtiğimiz dönem İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak ve ekibine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendisiyle farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte AK Parti'nin İstanbul Yönetim kadrosu:
Asil Yönetim:
Osman Nuri Kabaktepe
Adem Yıldırım
Ahmet Kaan
Akın Bayram
Ali Sevinç
Ali Yazlı
Aydoğan Ahıakın
Barış Özerol
Bekir Aksu
Burcu Özer
Cahit Altunay
Cemal Sarıhan
Ebru Saraçoğlu
Elif Şahin Keleş
F.Zehra Şener
Fahri Şahin
Fatih Coşar
Fatih Öğün
Hüseyin Eroğlu
Furkan Leventoğlu
Giyasettin Gergin
Gülcan Keskin
Güler Yıldız
Halime Kökçe
Hüseyin Gündoğdu
İsmet Öztürk
Mahmet Habib Karaman
Mahmut Gürcan
Mahmut Rıdvan Nazırlı
Malik Ejder Batur
Tuncay Çokyaman
Mehmet Emin Özkaya
Mehmet Fatih Serdar
Mehmet Küçük
Muammer Birdal
Muhammed Emin Saraç
Neslihan Çakmak Memiş
Yavuz Aksoy
Osman Savul
Ömer Fuat Günday
Rabiya Kazak
Sabiha Uca
Selçuk Kar
Semiye Öztürk
Sevim Sayım Madak
Şengül Karslı
Vuslat Şimal Kafkasoğlu
Yıldız Konal Süslü
Yunus Fırat Aydın
Erol Bulut
Yedek yönetim:
Fatma Zeynep Şişman
Beyza Gül Gözen
Recep Aslıyüksek
Erdi Çapar
Onur Yalçınkaya
Yasin Yıldız
Ayşe Tuba Oral
Tuba Güllük Dengiz
Fikret Baydarman
Muhammed Talha Kor
Yusuf İmamoğlu
Burak Şükrü Umur
Muhammed Şirin
Nurullah Aktaş
Servet Yazıcı
Hüseyin Ekşi
Serkan Güleç
Elif Yaşaroğlu
Bahar Çavuş