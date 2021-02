PKK katliamından sağ kurtulan asker anlattı: Deliklere kaçıyorlar

Bundan 28 yıl önce Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından 33 askerin katledildiği olayda yaralı olarak kurtulan Trabzonlu gazi Osman Partal, Gara'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerlerin ailelerine sabır dileyerek '33 arkadaşım gözümün önünde şehit edildi. PKK, şehitlerimizin kanında boğulacak. Şehit kardeşlerimin ailelerine sabır diliyorum' dedi ve o an yaşadıklarını anlattı.







İşte gazi Partal'ın yaptığı açıklamaları:



93'DE 33 ASKERİMİZİ KURŞUNA DİZDİLER! O DA İÇLERİNDEYDİ



PKK'lı teröristler Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit etti. O saldırıdan yaralı kurtulan 3 askerden biri olan Trabzonlu gazi Osman Partal, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saldırıda dizinden vurulan ve çenesi kırılan gazi Osman Partal, Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy mahallesinde yaşıyor. Gazi Partal, o gün yaşananları şöyle anlattı:



'ACEMİ BİRLİĞİNDEN USTA BİRLİĞİNE GİDİYORDUK'



'Acemi birliğini bitirip, usta birliğine giderken, Malatya'da toplanma birliğinde toplandık.2 midibüs asker ile birlikte yola çıkmıştık. Bingöl'e doğru giderken gece saatlerinde bir grup PKK terörist grubunca yolumuz kesildi.Oradan bizi aldılar ve bir köye götürüldüler. Sonra arkadaşlarımızla bizleri ayrı ayrı grup halinde ayırdılar. Benim de olduğum grubu katletmek için dağa götürdüler. Orada bize işkence yaptılar.Ayaklarımıza çiviler çaktılar,benim çeneme tüfeğin dipçiğiyle vurdular ve çenem kırıldı.



HER AN 'VATAN' DEDİK; KOL KOLA DİZİP KURŞUN YAĞDIRDILAR



Her ne olursa olsun bizim dilimizde hep 'vatan' vardı. Vatan sağolsun dedik ve şahadet şerbetini içmek için bekledik. O sırada kol kola bizleri sıraya dizdiler ve ateş etmeye başladılar. Bize ateş eden terör gurubu 50-60 kişilik bir gruptu. Arkadaşlarımız şehit oldu, ben yaralı olarak kurtuldum. Dizimden yaralandım.







YERDE YARALI HALDE YATTIM, KALKTIĞIMDA YARALI ARKADAŞLARIM VARDI AMA...



PKK'lı teröristler bizleri aldığında 'yaralı kimse kalmasın,kafalarına sıkın' diye bağırıyorlardı.O yüzden 2 kere ayrı ayrı ateş ettiler. Yerde bir süre yaralı halde yattım. Sonra aşağıya doğru sürünerek indim ve ölmeyi bekledim. Daha sonra PKK'lı gruplar gidince, yaralı halimle diğer yaralı arkadaşlarım için yardım istemeye çıktım. Bir süre sonra karakolu buldum, askerlerle geri döndüğümde arkadaşlarımın hemen hepsi şehit olmuştu. Ben ve 2 arkadaşı helikopterle hastaneye getirdiler.



'ESKİDEN YOL KESİYORLARDI, ŞİMDİ SAKLANACAK DELİK ARIYORLAR'



Gara'da 13 asker ve polisimizin şehit olduğu saldırıyı duyduğunda 28 yıl önce yaşadıklarını hatırladığını anlatan Partal, 'Gara'daki katliamı duyunca 28 yıl önceye gittim. O gün yaşadıklarım gözümün önüne geldi. Halen daha psikolojim bozuk.13 arkadaşımın ailelerine sabırlar diliyorum. 33 arkadaşım gözümüzün önünde can verdi.







O GÜN NE OLMUŞTU?



28 yıl önce acemi birliklerini değişik şehirlerde tamamlayan askerler, usta birliklerine gitmek üzere Malatya'daki toplanma merkezine teslim oldu. Burada gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından otobüse bindirilen çoğu acemi ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu silahsız askerleri taşıyan otobüsler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'e doğru yola çıktı.







Peş peşe giden otobüsler, aynı gün 18.00 sıralarında Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde pusuya düşürüldü. Teröristler, otobüsten indirip kırsala götürdükleri sivil kıyafetli askerleri, sabaha doğru sıraya dizerek şehit etti. Hain saldırıdan 3 asker yaralı kurtuldu.