Özlem Zengin'e hakaret eden ahlaksız hakkında flaş gelişme!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.



'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar'ın basın savcılığınca ifadesi alındı. Şüpheli Yaşar daha sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.