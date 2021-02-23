MSB duyurdu: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz'

13 sivil vatandaşın şehit edildiği kuzey Irak'ın Gara bölgesinde, başlatılan operasyonda terör örgütü PKK'ya darbe vuruldu. Bölgede gizlendikleri tespit edilen bir teröristin etkisiz hale getirilmesi için İnsansız Hava Aracı (İHA), keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbari çalışma başlattı.



ŞİDDETLİ PATLAMALAR YAŞANDI



Yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava harekatı yapıldı. Teröristlerin bulunduğu bölge önce SİHA ile vuruldu. Ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi vurdu. Gerçekleştirilen nokta atışı ile 8 terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Hava harekatında vurulan bölgede şiddetli patlamalar yaşandı.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 61'E YÜKSELDİ



Pençe-Kaplan harekatı kapsamındaki Gara operasyonunda bugüne kadar etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı ise 61'e yükseldi.



TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞINA YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.