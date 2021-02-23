Gara'da teslim olan terörist itiraf etti: Öldürün talimatı aldık!

Gara'da teslim olan PKK'lı teröristin ifadesi ortaya çıktı. Gara'da katledilen 13 vatandaşın şehit edilmesi talimatı verildiğini itiraf eden terörist, " Bombalama olmadı infaz talimatı verildi. Askerin kafasına sıkılmış halde gördüm." dedi…



ÖLDÜRÜN TALİMATI



PKK'lı terörist, "2021'de PKK'ya katıldım. Aslen Şırnak'lıyım. Doğum yerim Mersin. Baba adım Ali Acer, Anne adım Zehra Acer'dir. 2020 yılında Gara'ya cezaevine düzenlemem yapıldı. Eğer operasyon başlarsa destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin öldürün talimatı verildi." dedi...