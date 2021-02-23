Elle ton balığı paketleme görüntülerine sosyal medya tepkisi

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.



Konserve ton balığı üreten bir firmanın imalathanesinden görüntüler sosyal medyaya sızdı.



ELLERİYLE PAKETLİYORLAR



Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını elleriyle paketledikleri görüldü.



Bir anda binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.



'EL DEĞİYORMUŞ'



Birçok kullanıcı ise, firmaların övünçle kullandığı 'el değmeden üretilmiştir' sloganlarını tiye alarak, 'demek ki el değiyormuş' yorumları yaptı.