Cumhuriyet'in eli ayağına dolaştı! Bir yandan HDP'ye sahip çıkıp diğer yandan PKK itirafını verdi

Kemalist Cumhuriyet gazetesi yayınladığı iki haberler içine düştüğü fikir karmaşasını gözler önüne serdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamasının ardından, Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran'da Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e “çıkış” kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.







Terörle olan bağlantısı alenen ifşa olan HDP'nin kapatılması gündeme gelirken, Kemalist Cumhuriyet gazetesi hemen savunmaya geçti.



Bugünkü baskısını “Temelli kapatma, ömür boyu yasak” başlığıyla veren Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği anayasa değişikliği ile HDP'nin bir daha açılmamasını planladığını iddia etti.



Manşetten terör örgütünü siyasi uzantısı HDP'yi aklamaya çalışan Cumhuriyet, başka bir haberde ise PKK'lı teröristin ağzından Dirayet Dilan Taşdemir'in PKK ile olan bağlantısını ifşa etti.









Teröristin, Dilan Taşdemir'i Gara'da gördüğünü itiraf ettiği haberini yayınlayan Cumhuriyet, aklamaya çalıştığı HDP'nin terör örgütü ile olan bağlantısını da açık etti.