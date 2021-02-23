CHP'li Maltepe Belediyesi'nde isyan var! İşçiler belediye binasına grev pankartları astı!

Maltepe Belediyesi'nde çalışan 1500 işçi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine saat 00.00 itibariyle greve başladı.



İstanbul Maltepe Belediyesi'nde çalışan 1500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı.



Gülsuyu Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, saat 00.00 itibarıyla 'Bu İş Yerinde Grev Var' yazılı pankartı bina girişine astı.



Greve başlayan işçiler şantiye alanında da ateş yaktı. Grev yapan işçiler Maltepe Belediye Başkanlığı Binası'na da 'Bu İş Yerinde Grev Var' yazılı pankart astı.



Sabah saatlerinde Maltepe Belediye Başkanlığı önünde toplanan işçiler grevlerini sürdürüyor.



'YAKLAŞIK 6 AYDIR SÜREN BİR SÜRECİMİZ VAR'

Grev hakkında DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özden Dolgun yaptığı açıklamda, 'Bizim sürecimiz 1 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Oturumlara da 16 Eylül'de başladık. Yaklaşık 6 aydır süren bir sürecimiz var. Bugüne kadar toplu sözleşme masasında bir uzlaşma sağlayamadık.



Son güne kadar iş barışı bozulmadan sürecimizi devam ettirmek istediğimizi iş verene defalarca söyledik. Bizim arkadaşlarımızın hepsi asgari ücretin bir tık üzerinde çalışıyorlar.



Biz insanca yaşayacak, çalışacak bir ücret talebimiz vardı. Talebimize karşı herhangi bir iyileştirme yapılmadı. 10 Şubat'ta biz grev ilanımızı astık. Yasal sürecimiz gereği de dün gece grevimize başladık' dedi.