AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar gözaltına alındı!

Sözde Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ahlaksız ifadelerle saldırdı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.



Soruşturma üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Yaşar'ı Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.



YAKALANDI



Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





