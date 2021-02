AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden avukat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık'ta ifade veren M.Y., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



ÖZLEM ZENGİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Özlem Zengin, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." dedi.



Zengin, "Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım." açıklamasında bulundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi." şeklinde konuştu.



BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.



BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımın ahlaksızlık olduğunu belirterek, bununla ilgili gereğinin yapıldığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zengin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor." ifadesini kullandı.



Soylu, sosyal medyada kişilik, itibar suikastları, hakaret ve sövgülerin sistematik saldırı mekanizması olduğunu vurgulayarak, "Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.