Yola çıkacaklar dikkat! Kilitlendi!

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.



Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli girişindeki birikme D-100 Karayolu'ndan Kartal'a kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Acıbadem'de başlayan trafik Samandıra'ya kadar devam ediyor.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişlerinde yoğunluk yaşanırken, özellikle Avrupa Yakası'nda ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.



Avrupa'da D-100 Karayolu'nda Çağlayan bölgesinde başlayan yoğunluk Esenyurt'a kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Esenler-Başakşehir bölgesindeki yoğunluk dikkati çekti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 18.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.