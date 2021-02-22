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NASA tarihi anları yayınladı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta Mars'a ulaşan uzay aracı Perseverance'ın iniş görüntülerini yayınladı.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:39
NASA tarihi anları yayınladı!

Perseverance yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatılmıştı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, geçen perşembe günü Jezero Krateri'ne başarılı şekilde iniş gerçekleştirmişti.

3 dakika 25 saniyelik videoda, Perseverance'ın üzerindeki paraşütün açılması ve sonunda da Kızıl Gezegen'e inmesi görülüyor.

NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, 'Bunlar gerçekten hayret verici videolar. Mars'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik' ifadesini kullandı.

MİKROSKOBİK CANLILARIN İZİNİ SÜRECEK

30 Temmuz'da ABD'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance'ın görevi, Mars'ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.

MARS'A İNİŞİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ

Perseverance'ın Mars yüzeyine inmesiyle sonuçlann '7 dakikalık dehşet' süreci için milyonlar tarafından izlenmişti. TSİ 23.58'de Perseverance'ın Mars'ın atmosferine girişiyle başlayan süreç, Perseverance'ın tam da planlandığı saatte 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne teker koymasıyla sonuçlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Perseverance'ın Mars'tan çektiği ilk fotoğraflar yayınlamıştı.

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