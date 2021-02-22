İlgisiz kalan Boğaziçi provokatörleri şimdi de soyunmaya başladı!

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu karşıtı grupların sosyal medyadaki son paylaşımları pes dedirtti. Artık dikkat çekmekte zorlanan provokatörler çareyi soyunmakta buldu. Kız ve erkek öğrencilerin sosyal medyada #direnboğaziçi hasgtagi altında paylaştıkları uygunsuz görüntülere diğer kullanıcılar çok sert tepki gösterdi.



REKTÖRÜ BAHANE EDİP KALKIŞMA PLANLADILAR, TUTMADIKÇA ÇILDIRDILAR



Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu' yu protesto etmek adı altında önce Rektörlüğü işgal eden ardından da Kadıköy'de vandallığı soyunan çevreler dikkat çekmeyi başaramayınca yeni bir yönteme başvurdu.



ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞARAK DİRENDİKLERİNİ ZANNEDİYORLAR



#direnboğaziçi hasgtagi altında yarı çıplak çok sayıda fotoğraf paylaşıldı. Bekledikleri ilgiyi bulamadıkça olmadık yollara başvuran ve her defasında yandaşlarından daha fazla kayıp veren provokatörler son hamleleriyle adeta bir avuç kaldılar.



"ŞAKLABANLIĞA ÇEVİRDİNİZ"



Söz konusu hasgtag adı altında sosyal medya mecralarında uygunsuz fotoğraf ve videolarını yüklemesi diğer kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Kullanıcılar; "Böyle direniş olmaz olsun olayı şaklabanlığa çevirdiniz protesto böyle olmamalı bu siteye çok küçük yaştaki çocuklarda giriyor hiç mi utanmanız kalmadı?" gibi ifadelerle tepki gösterdi.



Tepki yorumları şöyle devam etti "Güya siz bu ülkenin geleceği; zeki, çalışkan, ülkesine fayda sağlayacak ülkesi için çalışacak öğrencilerisiniz bu denli sapkın görüntüleri paylaşmak size yakışıyor mu edep ya hu!"





Twitter'ın da bu rezalete seyirci kalması dikkat çekti.