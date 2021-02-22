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Gara'daki HDP'li vekili ifşa eden teröristin ifadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. HDP'li Taşdemir bu iddiayı kabul etmezken, bu bilgileri veren teröristin ifadesi ortaya çıktı.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:11
Gara'daki HDP'li vekili ifşa eden teröristin ifadesi ortaya çıktı

Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili olarak Meclis'te bilgilendirme yapan Soylu, bir HDP'li vekilin Gara'ya gittiğini söyledi. Soylu, bunu teslim olan bir teröristin anlattığını belirtirken, o teröristin ifadesi ortaya çıktı.

Teröristin ifadesi ortaya çıktı

Teröristin Gara bölgesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in kendisinin içerisinde bulunduğu araca bindiğini, sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu anlattığı öğrenildi. Ayrıca teröristin, Taşdemir'in terör örgütünün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını söylediği de kaydedildi.

'Sivil kıyafetliydi, elinde poşetler vardı'

Teslim olan terörist ifadesinde şunları anlattı: 'Irak Mahmur alanına, özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod isimli örgüt mensubunun şoförlüğünde, yine bu alanın düzenlemesini yapan Özgür Çiya ve Arin Botan ve Arin kod isimli örgüt üyeleriyle beraber geçtim. Araçta kod isimlerini hatırlamadığım 3 erkek terör örgüt üyesi daha vardı. Herkesin yanında silah ve teçhizatları bulunuyordu. Gara alanında araç ile 1.5 saat yolculuk yaptık. Yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli, sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiğim kişi indi. Benim bulunduğum araca bindi. Bu kişi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler de vardı. Araca bindikten sonra sadece selamlaştık. Aramızda başka bir konuşma olmadı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına geldik. Bize 'hoşça kalın' diyerek araçtan indi. Bu şahsı başka bir araç aldı'

Taşdemir, Soylu'nun iddiasını reddetmişti

Soylu'nun ismini açıklamasından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir, 'Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftiraolduğunu göstereceğiz' demişti.

Soruşturuluyor

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında bu bilgiler doğrultusunda soruşturma yürütüyor. Başsavcılık Taşdemir'in terör örgütü PKK ile ilişkisi ve Gara'da bulunmasıyla ilgili araştırma yapıyor.

Milletvekili

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