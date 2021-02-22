AK Partili Özlem Zengin'den önemli açıklama!

AK Partili Özlem Zengin, 'AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor' açıklamasında bulundu.



Hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin de açıklama yapan Zengin, 'Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi.' değerlendirmesinde bulundu.



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