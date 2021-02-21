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Whatsapp'tan yeni açıklama ! Tehdit niteliğinde yeni karar

Gizlilik sözleşmesi kararı nedeniyle milyonları çileden çıkaran WhatsApp'tan tehdit niteliğinde yeni bir açıklama geldi.

Teknoloji / 21 Şubat 2021 Pazar 11:09
Whatsapp'tan yeni açıklama ! Tehdit niteliğinde yeni karar

Yeni gizlilik sözleşmesini yayınladığından bu yana oldukça zorlu zamanlar geçiren WhatsApp, aldığı tepki sonrası bildiğiniz üzere sözleşmenin onaylanması için belirlenen son günü güncellemiş, 15 Mayıs'a ertelemişti. Bu zaman aralığında da yeni gizlilik sözleşmesini 'doğru anlatabilmek' ve kullanıcıların platformu terk etmesini önlemek için çalıştı, sık sık açıklamalar yaptı.

Webtekno'nun haberine göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

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