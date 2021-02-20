Ravza Kavakçı Kan’ın hukuk zaferi! Cumhuriyet gazetesi ile İBB'nin ortak kumpası yargıdan döndü

'İBB'den maaş alıyor' diyerek AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerini açıkça yayımlayan Cumhuriyet gazetesi ile verileri sızdıran İBB ve İBB iştiraki Metro A.Ş.'ye yönelik şikayet reddi, yargıdan döndü.



Kavakçı'nın sicil numarası ve kıdem gibi kişisel bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin şikayetin reddi kararına itirazı inceleyen Ankara 15. İdare Mahkemesi, basın yayın yoluyla kişisel verilerin kamuya açık edilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.



KİŞİSEL BİLGİLER AFİŞE EDİLDİ



Cumhuriyet gazetesi; 6 Ağustos 2019'da 'Kavakçı için de çift maaş iddiası' ve 10 Ağustos 2019'da 'Sözde mühendislik ve vekillik yapan Kavakçı'ya sorular' başlıklı gerçek dışı haberler üzerinden AK Partili Ravza Kavakçı'yı hedef aldı. Cumhuriyet'in gerçeğe aykırı yayınlar yaptığını belirten Kavakçı'nın avukatının Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 28 Ekim 2019'da yaptığı başvuruda; sicil numarası, kıdemi ve IBAN numarası gibi kişisel verilerinin sızdırılarak ifşa edildiğine yer verildiğini bildirdi.



KAVAKÇI'NIN BAŞVURUSUNU REDDETTİ



Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı; 26 Kasım 2019 tarihinde, Kavakçı'nın şikayet başvurusunu reddetti. Kurumun, 14 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararda, şöyle denildi:



'İlgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı haberlerin yayımlanmasının, kanunun 28. Maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan 'kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliği veya kişisel haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi hükmü kapsamında kanundan istisna olduğu, bu minvalde konuya ilişkin kurul tarafından tesis edilecek bir işlem bulunmadığına, söz konusu kişisel verilerin Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından paylaşıldığı hususunda herhangi teşvik edici bir belge bulunmadığı dikkate alınarak, kurulca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir..'



MAHKEME: HUKUKA UYARLILIK BULUNMUYOR



Ankara 15. İdare Mahkemesi, 24 Aralık tarihli hükmünde, KVKK'nın kararını iptal etti. Mahkeme heyeti, kararında, 'Söz konusu haberlerin ve dolayısıyla haberde geçen kişisel verilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmış olup, davalı idarece tesis edilen işlemde bu yönü itibariyle de hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır' ifadelerine yer verdi.



'VERİLERİ PAYLAŞANLAR DÜŞÜNSÜN'



Dr. Ravza Kavakçı Kan ise Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter üzerinden, şunları kaydetti:



'Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun hakkımda yapılan iftira haberlerde kişisel verilerimin açık bir şekilde paylaşılmasına rağmen şikayetime vermiş olduğu olumsuz karar ile alakalı mahkeme KVKK kararının yanlış olduğuna karar vermiş. Verileri korumayanlar ve paylaşanlar düşünsün…'



KURUL KARARI İPTAL EDİLDİ



Kavakçı'nın avukatı Sezgin Tunç da yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



'Mahkeme, kişisel verilerin kötü niyetle paylaşılmasını korumayarak veri sorumlularının kişisel verileri koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğine ve basın yayın yoluyla kişisel verilerin kamuya açık edilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. KVKK'nın şikayetimizi reddine ilişkin kurul kararı iptal edildi. Bu karar kişisel mahremiyeti ihlal ve veri sızdırma yoluyla algı operasyonları ve itibar suikastlarına karşı yeni bir hukuki enstrümanı, yani KVKK şikayet yolunu daha etkin bir hale getirmiş oldu.'



KAVAKÇI, HAKKINDAKİ YALAN HABERLERE NE DEMİŞTİ?



İBB'den maaş aldığı yönündeki yayınlara hakkında cevap veren AK Partili Kavakçı, sosyal medya hesabından, 'Sözde habercilik yapan Cumhuriyet gazetesi yine şaşırtmadı. Yalan habere 'iddia' demiş, üzerinden algı üretiyor. Milletvekilliği öncesi çalıştığım şirket Metro İstanbul doktora bursu sonrası mecburi hizmetimi milletvekilliği sonrası tamamlamam için 2015'de sözleşmemi askıya aldı. Milletvekili seçildikten sonra Metro AŞ'den maaş aldığım iftira ve yalandır. Haberi yapan ve yayınlayanlar anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaş(ama)mışlar. +902125688901'den Metro AŞ'ye +90(212)4551300'den İBB'ye ulaşabilirler.' demişti.