NASA paylaştı: İşte Mars'tan yeni renkli fotoğraf

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'Perseverance' adlı keşif aracı Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı.



Mars misyonu için ABD'den yapılan canlı yayın ve uzay keşif aracının paylaştığı ilk görüntüler dünyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.



İLK FOTOĞRAF



Perseverance adlı uzay aracının Mars'tan çektiği ilk fotoğraf geldi. Kamera lenslerinin iniş nedeniyle tozlu olduğu ve fotoğraf siyah beyaz görüldü.







RENKLİ FOTOĞRAFLAR



NASA 'Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum.' mesajıyla ikinci fotoğrafı paylaştı.











