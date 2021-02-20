İş Bankası'na güvenen CHP Albayrak yalanını sürdürdü: 500 bini gözden çıkarttılar

Önceki gün 'Damadı bul' başlığıyla kendince komik, çirkin bir paylaşımda bulunan CHP yönetimi, Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın, "İftira kampanyası yürütenler hakkında 500 bin TL tazminat davası açacağız." açıklamasından sonra da twitter hesabından aynı yalanı sürdürdü.



Çirkin ifadeler!

"Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk." denilen paylaşımda "Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası’ndan 'buhar olan' 128 milyar dolar yetmezmiş gibi partimizin de 500 bin TL'sine talip olduklarını öğrendik." ifadeleri kullanıldı. CHP'nin ısrarla aynı yalanı sürdürmesi, 'Arkalarındaki İş Bankası'na güveniyorlar' yorumuna sebep oldu.

'Her bir kuruşun izi sürülebilir'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, söz konusu iddiaya şöyle cevap vermişti: "Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir."