USD (Alış - Satış) : 6,96 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46

HDP’li eski başkan Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı! Çıplak arama ve darp iddiası da yalan çıktı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'na yönelik "çıplak arama yapıldığı ve darbedildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Öte yandan Dilek Hatipoğlu'nun nakledildiği Van T tipi cezaevinde güvenlik çalışanlarına hakaret ederek saldırdığı ortaya çıktı.

Güncel / 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:20
HDP’li eski başkan Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı! Çıplak arama ve darp iddiası da yalan çıktı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensubu, hükümlü ve başka suçtan tutuklu eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'nun 12 Şubat'ta Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna kabul işlemleri yapılırken üst araması için bayan arama odasına alındığı sırada 'terör örgütü propagandası içeren slogan attığı ve kurum personeline karşı hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulunduğu' belirtildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Hükümlü/tutuklunun aramasının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapılmış olup, arama bitirildikten sonra adı geçen hükümlü/tutuklu darp cebir raporu alması için sağlık kurumuna sevk edilmiştir.



Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilmiş, adı geçen şahsın eylemlerinden dolayı tutanak tanzim edilerek, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'


loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement