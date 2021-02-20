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Berat Albayrak'a yönelik karalama operasyonuna tek tek yanıt: İftira kampanyasına karşı yasal yollara başvurulacak

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşı harekete geçildi.

Güncel / 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:01
Berat Albayrak'a yönelik karalama operasyonuna tek tek yanıt: İftira kampanyasına karşı yasal yollara başvurulacak

Berat Albayrak'ın Avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." denildi. Açıklamada "Açılacak 500.000 TL’lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
 
Berat Albayrak'ın Avukatı İsa Sinan Göktaş'ın açıklamaları şu şekilde;
 
Son dönemde Sn. Berat Albayrak hakkında ana muhalefet partisi tarafından başlatılan, yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında yer alan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşılık bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür;
 
Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

PARA AKIŞININ HER BİR KURUŞUNUN İZİ SÜRÜLEBİLİR VE TAKİP EDİLEBİLİR
 
Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.

Herkes tarafından net şekilde bilinen bu gerçeklere karşın; ana muhalefet partisi dahil olmak üzere bir kısım çevreler tarafından yapılmak istenen algı operasyonu ile açıkça iftira suçunu oluşturan ve müvekkil Sn. Berat Albayrak'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde mesnetsiz ifadeler sarf edilmiştir.
 
Kamuda görev aldığı süre zarfında Sn. Berat Albayrak'ı; yalan ve iftiralarla, terör örgütlerinin izlediği taktik ve algı operasyonları ile nefret objesi haline getirmeye çalışanların bir kez daha aynı oyunu devreye aldıkları görülmektedir.
 
BERAT ALBAYRAK, ESNAFININ, ÇİFTÇİSİNİN, ZANAATKARININ VE SANAYİCİSİNİN YANINDA OLMUŞTUR
 
Sn. Albayrak, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri boyunca attığı her adımda, izlediği her politikada bu ülkenin insanının, esnafının, çiftçisinin, zanaatkarının ve sanayicisinin yanında olmuştur.
 
Terör örgütlerinin saldırılarına, uluslararası baskılara, küresel krizlere ve COVİD pandemisi gibi tarihi zorluklara rağmen Sn. Berat Albayrak'ın görev dönemlerinde atılan adımlar Karadeniz'de tarihi gaz keşfiyle, pandemiye rağmen düşen faizlerle, esnafa, sanayiciye verilen güçlü destekler ile ve tüm uluslararası otoriteleri şaşırtan rekor büyüme rakamlarıyla meyvelerini vermiştir. Yakın gelecekte daha da verecektir.
 
 
 
Döneminde temelleri atılan bor fabrikaları, sürdürülebilir enerji sistemleri üretim fabrikalari (rüzgar ve güneş enerjisi), doğu Akdeniz de oyun değiştiren sondaj gemileri vs ile ana muhalefetin tarihi boyunca hayal edemeyeceği hizmetleri bu millet için gerçekleştirmiş olmanın şükrünü ifa etmektedir.
 
MAİL OPERASYONLARI, FOTOMONTAJ ALGI ÇALIŞMALARI...
 
Dün mail operasyonları, fotomontaj algı çalışmaları ile saldıranlar kimlerse, bugün de benzer operasyonları sürdürenler aynı mercilerdir.
 
İradelerini FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine peşkeş çekmiş bu mercilerin ve yapıların bu ülkenin tarihinde olduğu gibi geleceğinde de muteber olmaları mümkün değildir.
 
Bünyesinde meydana gelen tecavüz skandallarına karşı üç maymunu oynayan ve teröre verdikleri destek afişe olunca ahlaki meşruiyetini kaybeden ana muhalefet, görülüyor ki bütün etki ajanlariyla birlikte bir nefret objesi olarak Sayın Albayrak'ı seçmiştir.
 
Yerli ve Milli Duruşunu lafta bırakmayarak görev süresinde attığı her adımda, her politikada net bir şekilde ortaya koyan Sn. Berat Albayrak'a yapılan bu saldırılardan kimlerin ne beklentisi olduğu açıktır.
 
YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR
 
 
Bebek katili teröristlerin kanallarında boy gösterenlerin, siyasi uzantıları ile kol kola girenlerin, bu millet ve devlet düşmanı yapılarla aynı emellerde buluşanların hedefi nettir. Sn. Berat Albayrak'a saldırarak gündemi değiştirmeye ve düştükleri terör destekçisi konumlarını gizlemeye çalışmaktadırlar.
 
Terörle mücadelenin çok önemli günlerinden geçerken, terör örgütlerine nefes aldırmak, kol kanat germek isteyenlere, çapsızlıklarını örtmeye, başarısızlıklarını gizlemeye çalışanlar da eklenmiş ve akıllarına ilk iş Sn. Berat Albayrak'a saldırmak gelmiştir.
 
Milletimizin feraseti tüm bu oyunları, tüm bu alçak girişimleri net bir şekilde tahlil etmektedir.
 
KAZANILACAK TAZMİNAT ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK
 
Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Sn. Berat Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir.
 
Bu mesnetsiz ve suç konusu imaların Sn. Albayrak'ın itibarına yönelik ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifadeler olduğunda tereddüt yoktur.
 
Bu ifadelere ve saldırılara karşı da tarafımızca her türlü yasal yola başvurulacaktır.Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.
 
Berat Albayrak
Vekili
Av. İsa Sinan Göktaş

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