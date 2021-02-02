Yılın En İyi Yapımcısı ödülünü Bilal Özbilge aldı

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yapımcısı Bilal Özbilge Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda Yılın En İyi Yapımcısı ödülünü aldı.