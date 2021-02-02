Yeniden Refah'tan 'yeni anayasa' çalışmalarına destek!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.







Yeni anayasa için tüm partilerin görüşü alınmalı



Sakartepe, 'Yeni anayasa konusunda meclis dışındaki partilerle de konuşulmalı ve görüşleri alınmalıdır. Yeni anayasa çalışmalarında bir milli mutabakat komisyonu kurulmalıdır. Bütün bu çalışmalar milli mutabakat komisyonu ile birlikte ele alınmalıdır.' ifadelerini kullandı.



'Mevcut anayasa, darbe anayasasıdır'



Mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunun altını çizen Sakartepe, şunları söyledi:



'Anayasa, millet ile devlet arasındaki bir sözleşmedir. Milletin hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınması ve korunmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı, bir ülkede mevcut olan kanunların en üstünde bulunur. Bir başka ifade ile hiçbir kanun Anayasaya aykırı olamaz, onunla çelişemez. Aksi halde Anayasa Mahkemesine götürülürse iptal edilir. 1982 yılında yürürlüğe giren mevcut anayasa, 1980 Askeri darbesinin ürünü olarak yürürlüğe girmiştir. Vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır. Bundan dolayı da sürekli tartışma konusu olmuştur. Kabul edildiği günden bu yana 22 defa değiştirilerek, yamalı bohçaya dönmüştür. Darbecilerin yoğun baskısı altında kabul edilmiştir. Vesayet anayasası Özelliğini taşımaktadır.'



'Mevcut anayasa, milletimize dar gelmektedir'



Mevcut anayasa metninin yeni bir düzeltmeyi kaldıracak halinin kalmadığını vurgulayan Sakartepe, 'Tabiri caizse artık bu kumaş, yeni bir yamayı kaldıramayacak noktaya gelmiştir. Bundan dolayı, Ülke olarak, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, evrensel hukuk normlarına uygun yeni, milli ve sivil bir anayasa yapmak için geç bile kaldık. Yeni yapılacak anayasanın en önemli özelliğinin, ifade ve yaşama hakkının güvenceye alınması olmalıdır. Kısaca, herkesin inandığı gibi düşüneceği, düşündüğü gibi konuşacağı ve konuştuğu gibi yaşayacağı özgürlüğüne sahip olmalıdır. Milletimizin inanç ve gelenekleriyle barışık bir anayasa yapılmalıdır. Ayrıca, bu anayasa sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve tüm mazlum milletlere örnek olması gerekmektedir.' şeklinde konuştu.



'Yeniden Refah , yeni anayasa konusunda her türlü desteğe hazırdır'



Yeniden Refah Partisi olarak, Yeni Anayasa yapılmasına dair çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Av. Sakartepe, Yeni, Milli ve Sivil Anayasa yapılması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi.