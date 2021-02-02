Ülkede darbe olurken bakın o ne yaptı!

Myanmar'da Khing Hnin Wai isimli kadın, ülkede darbe olduğunun farkında olmaksızın aerobik yaptı.



Facebook hesabından canlı yayın yapan kadın, arkasından askeri araçların geçtiğinin farkına varmadı.



Konvoy Myanmar Parlamentosuna doğru ilerlerken, kadın aerobik yapması dünyada günün en çok konuşulan konusu oldu.



Twitter'da 'Angel Marrades' isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü, kısa sürede 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.



Dünyanın önde gelen haber siteleri de konuyu haberleştirerek okuyucularına servis etti.



MYANMAR'DA DARBE



Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi. Ülkedeki iktidar partisi halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu. Dünyadan ise darbe karşıtı açıklamalar geldi ve gözaltına alınan liderlerin serbest bırakılması istendi.