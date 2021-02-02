Twitter'dan Süleyman Soylu'ya sansür!

Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ocak 2021 tarihinde attığı bir tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret suçu işlediği gerekçesiyle kısıtladı.



Kısıtlanan tweetinde Soylu, 'Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!' ifadelerini kullanmıştı.



İçişleri Bakanı Soylu'nun tweeti ancak 'Görüntüle' butonuna basıldıktan sonra okunabiliyor.





















Twitter daha önce de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bazı tweetlerine benzer şekilde uyarı notu ekleyerek kısıtlama getirmişti.

