TÜSİAD'tan işgalcilere destek!

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde dün düzenlenen gösterilerde, yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108 şüpheli ve Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen 51 gösterici olmak üzere 1'i Suça Sürüklenen Çocuk toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişindeki olaylar nedeniyle gözaltına alınan 108 şüpheliden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, ayrıca 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edildi. Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınan 51 şüpheliden ise, 50'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu belirlendi.



TÜSİAD İŞGALCİLERE DESTEK VERDİ!



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara "Gençlerin sesine kulak verin" sözleriyle destek verdi.TÜSİAD, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin yayınladığı basın açıklamasında "Gençler zekâları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir. Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" çağrısında bulundu.



Derneğin internet sitesinde paylaşılan "Gençler zekâları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir” başlıklı açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:



"Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz.



Ülkemiz güçlü ve özerk kurumlar, eğitim, bilim ve teknolojiyle gelişecektir. Genç nesillerin kendi ülkesinde değer yaratabileceği ve fikir zenginliği oluşturabileceği bir iklimi hep birlikte sağlayabilmeliyiz. ”

