Süleyman Soylu'dan sansür açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 130'unun terör bağlantılı çıktığı Boğaziçi provokatörlerinin Rektörlük binasını işgal girişiminden sonra twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, 'Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.' dedi. Bakan Soylu öğrencilere şöyle çağrıda bulundu: 'Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz; bilimsel başarı, okul başarısı, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır.'



TWİTTER'DAN SANSÜR



Müslümanların kutsalına, devletin yöneticilerine, örf ve adetlerimize aykırı ahlaksızlıklara göz yuman sosyal medya platformu twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımını sakıncalı buldu.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA!



Soylu Twitter'ın dijital diktatörlüğüne ilişkin; 'Süleyman Soylu: “Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? LGBT’yi sapkınlığın, kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz tweete sansür getirdi.” ifadelerini kullandı.