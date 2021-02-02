USD (Alış - Satış) : 7,14 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,61 - 8,62

Süleyman Soylu'dan sansür açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın Boğaziçi'ne işgal girişimi ile ilgili tweetinin sansürlenmesi üzerine; 'Süleyman Soylu: “Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? LGBT’yi sapkınlığın, kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz tweete sansür getirdi.” ifadelerini kullandı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 18:37
Süleyman Soylu'dan sansür açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 130'unun terör bağlantılı çıktığı Boğaziçi provokatörlerinin Rektörlük binasını işgal girişiminden sonra twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, 'Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.' dedi. Bakan Soylu öğrencilere şöyle çağrıda bulundu: 'Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz; bilimsel başarı, okul başarısı, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır.'

TWİTTER'DAN SANSÜR

Müslümanların kutsalına, devletin yöneticilerine, örf ve adetlerimize aykırı ahlaksızlıklara göz yuman sosyal medya platformu twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımını sakıncalı buldu. 

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA!

Soylu Twitter'ın dijital diktatörlüğüne ilişkin; 'Süleyman Soylu: “Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? LGBT’yi sapkınlığın, kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz tweete sansür getirdi.” ifadelerini kullandı. 

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı