Simpsons'ın yazarı öldü!

The Simpsons dizisinin yazarı ve yapımcısı Marc Wilmore, 57 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Yazarın ağabeyi komedyen Larry Wilmore, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Wilmore’un hayatını kaybettiğini duyurdu.



Larry Wilmore, paylaşımında “Sevgili kardeşim Marc Edward Wilmore koronavirüs ve başka sağlık sorunları ile mücadele ederken dün gece hayatını kaybetti. Kardeşim, en nazik, kibar, komik bir melekti. Seni seviyorum küçük kardeşim.” ifadelerini kullandı.



EMMY ÖDÜLÜNE ADAYDI



Wilmore, yazarlık kariyerine 90’lı yıllarda Cal Pol Pomona’dan mezun olduktan sonra ‘In Living Color’ isimli komedi şovunda başlamıştı.



Şovdaki skeçleri sayesinde kariyerindeki ilk Emmy ödülüne aday gösterilen Wilmore, daha sonra ünlü talk şov ‘The Tonight Show Starring Jay Leno’ ve stop-motion tekniği ile çekilen sitcom dizisi The PJ’s ile kariyerine devam etti.



DİZİ HAYRANLARI MERAK İÇERİSİNDE



The Simpsons dizisinin yazar kadrosunda ve yönetici yapımcılığını da üstlenen Wilmore, dizideki bazı yan karakterleri de seslendirmişti.



Genellikle dünyada ses getiren yaşanmış olayları önceden tahmin edip, bunu diziye yansıtmasıyla bilinen Larry Wilmore’un kendi ölümüne dair bir içerik hazırlayıp hazırlamadığı ise merak konusu oldu.