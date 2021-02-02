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Rus aşısında flaş gelişme!

Dünya, aşıların etkinliğini tartışıyor. Son haber, Rusya'dan geldi. Rusya tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üçüncü faz sonuçları tıp dergisi The Lancet’te yayınlandı. Yayınlanan makalede, aşının yüzde 91.6 oranında etkili olduğu teyit edildi.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 18:01
Rus aşısında flaş gelişme!

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üçüncü faz denemelerinin sonuçları ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı. Dergide yayınlanan makalede aşının yüzde 91.6 oranında etkili olduğu teyit edildi.

Üçüncü faz denemelerinin 19 bin 866 gönüllünün katılımıyla tamamlandığı bildirildi. Öte yandan, Sputnik V aşısının gerçek dozlarının vurulduğu 14 bin 964 gönüllünün 1.3-1.5 kat daha fazla antikor geliştirdiği aktarıldı.

YAŞLILARDA DAHA ETKİLİ ÇIKTI

Yayınlanan makalede denemelerde yer alan 60-87 yaş arası gönüllü grupta Sputnik V aşısının, 18-60 yaş arası gruptan daha etkili olduğu ifade edildi. Aşının bu gruptaki etkinlik oranı ise yüzde 91.8 olarak açıklandı.

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