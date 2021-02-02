Provokatörler polis aracı taşladı!

Boğaziçi'ne atanan rektör Melih Bulu bahane edilerek başlayan provokasyonlar bugün de Kadıköy'de devam etti. Provokatörler kendilerine dağılmaları için mücadele eden polis araçlarına taşla saldırdı.



CHP ve HDP'nin verdiği destekle güç bulan provokatörlerin vandallığı Kadıköy'de bir kez daha gözler önüne serildi. Her türlü eylemin yasak olmasına rağmen gösteri yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından ara sokaklara dağılan grup, taşlarla polis araçlarına saldırdı.