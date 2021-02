PESHCE Nedir?

Havlunun kendisi düz, geniş ve sıkıca dokunmuştur, bu da oldukça renkli olmasının yanı sıra oldukça güçlü ve uzun ömürlü olmasını sağlar.



Türk havlu ve hamam havlusu olarak da bilinen Peştemal, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze taşınan çok önemli bir gelenektir. Türk hamamı ülkemizin çok önemli, dünyaca ünlü bir markasıdır. Peştemal ise hamamın ayrılmaz parçasıdır. Peştemal, Fars dilinden doğan ve Türk kültür mirasının bir parçası olan ve sırt havlusu anlamına gelen “Püşt ve Mal” ın birleşimidir. Uçuk renkli, dikey çizgili tasarımlı peştemaller, keten, pamuk ve bambu gibi doğal ipliklerden dokunur.



Bir ürün olmanın yanı sıra evlerde banyo havlusunun yerini almış ve peştemalmodası genişlemiştir. Her geçen gün daha fazla talep alıyor, çünkü hafif, çabuk kurur, emici ve tüy bırakma sorunu yoktur.



Genellikle el tezgahlarında farklı desenlerde ustalar tarafından dokunan peştemal artık günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Artık birçok alanda kullanılan ürünleri peshce sizlere sunuyor.



Peştemali Benzersiz Kılan Nedir?



İlk başta Türk havlusu diğer birçok havlu gibi görünebilir, ancak onu öne çıkaran bazı benzersiz özellikler vardır.



Dayanıklı: Hamam havlusunun yapımında kullanılan ekstra uzun pamuk lifleri sayesinde aslında her yıkamada daha yumuşak, daha emici ve daha kabarık olacaktır. İlk başta mantığa aykırı gelebilir, ancak aşırı kullanım dışında, Peştemal oldukça dayanıklıdır ve her yıkamada daha iyi hale gelir.



Hafif: Sıkı dokunmuş Türk pamuğundan yapılmış olmasına rağmen, havlular hafiftir ve seyahat için paketlemesi kolaydır. Aslında birçok ünlü bu tür havluyla dünyanın dört bir yanındaki plajlarda görülüyor. Dolayısıyla, bu kadar popüler hale gelmesi şaşırtıcı değil.



Çok yönlü: Muhtemelen bu havluların bu kadar popüler olmasının en iyi nedeni çok yönlülüğüdür. İyi, emici bir havlu olmanın yanı sıra başka birçok kullanım alanına da sahiptirler.



- Küçük masa örtüsü, duvar halısı ve TV battaniyesi

- Piknik battaniyesi, bebek arabası örtüsü ve teras battaniyesi

- Tekne havlusu, yatak başı battaniyesi, mobilya örtüsü ve daha fazlası



Neden PESHCE' yi Seçmelisiniz?



Eviniz, seyahatiniz için havuz veya plaj çevresinde neden birkaç tane seçmediğinizi sorabilirsiniz. Bu Hamam havlusu veya Türk havlusu, her yıkamada aslında daha yumuşak hale gelen uzun, dayanıklı liflerden ustalıkla dokunması nedeniyle uzun bir başarı geçmişine sahiptir. Ayrıca havluların farklı renklerde gelmesine ve özellikle uzun süre dayanmayan diğer havlulara göre oldukça uygun fiyatlı olmasına yardımcı olur.



Havlulardan daha hızlı kurur, bu nedenle havuz veya plaj için mükemmeldir. Doğal emiciliği ile dayanıklılıkları birleştiğinde, normal şartlar altında her peştemaldan yıllarca yararlanacağınız anlamına gelir. Kusursuz havluyu arayanlar, özelliklerin kombinasyonunu görmek için PESHCE'yi ziyaret edebilir.



Peştemal 'in her yerde ayrı bir zarafeti vardır. Bununla ilgili daha fazla bilgi için www.peshce.com internet sitemizi inceleyebilirsiniz.