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Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı

WhatsApp'ın yeni gizlilik kararı sonrası milyonlarca insan Telegram'a geçti. Milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp, kullanıcılarını kaybetmemek için yeni hamlelere başladı.

Teknoloji / 02 Şubat 2021 Salı 10:59
Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı

WhatsApp yeni gizlilik politikasının tartışmalı sonuçları nedeniyle kullanıcılarından milyonlarca insanı Telegram gibi başka uygulamalara kaptırdı. Görünüşe bakılırsa şirket daha fazla kullanıcı kaybetmemek için elinden geleni yapıyor.

Verge, WhatsApp'ın ABD ve Birleşik Krallık'ta “gizliliğinize olan bağlılığını” vurgulamak için Whatsapp Durum mesajlarını (hikayeler) kullandığını belirtti.

Benzer bir kampanya da Hindistan'da bir süredir yürütülüyordu. Yeterli gelmemiş olacak ki şimdi Whatsapp gizlilik sözleşmesi sorularını yanıtlamayı küresel boyutlara taşıyor.

Hikayeleri kullanacaklar

Şirketin bir sözcüsü, konuyla ilgili güncellemeleri doğrudan iletmek için Hikayeler özelliğini kullanacaklarını söyledi.

Şirketin amacı, gizlilik politikası değişikliğini çevreleyen “yanlış bilgi ve kafa karışıklığını” ortadan kaldırmak. Buna bakılırsa şirkete göre aslında insanların endişe edeceği bir durum yok.

Birçoğu, WhatsApp'ın sohbet mesajlarını ve diğer tüm bilgileri Facebook ile paylaşacağını ima eden kafa karışıklığına sebep olacak paylaşımlar yaptı.

Hizmet, mesajları okuyamadığını belirtse de artık iş işten geçmişti. Uygulama fazlasıyla kullanıcı kaybetmiş oldu. Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı Signal ve Telegram gibi sohbet uygulamalarına akın etti.

Hikayeler özelliğini kullanarak insanlara ulaşmak kafa karışıklığını gidermede yardımcı olabilir. Neticede herkes kendi Whatsapp Hikayelerinde konuyla ilgili bilgiye erişebiliyor olacak.

Durum sadece Whatsapp'a değil, Facebook'un da gizlilik konusundaki ilkelerine zarar veriyor.

İnsanlar, gerçek ne olursa olsun en kötüsünü varsayıyorlar ve verilen güvenceler faydalı olmuyor. Bu noktada uygulama artık gizlilik konusunda içleri rahatlatabilecek mi zamana göreceğiz.

Hindistan

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