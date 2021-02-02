Melek İpek hakkında son dakika gelişmesi!

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Melek İpek, ellerini bağlayarak çıplak vaziyette saatlerce kendisine şiddet uygulayan eşi Ramazan İpek'i tüfekle vurup öldürmüştü. Bu olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş ve Melek İpek'in serbest bırakılması için paylaşımlar yapılmıştı. Son dakika haberine göre savcılıkça hazırlanan iddianamede olayın meşru müdafaa olmadığı ifade edildi ve sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanıp tahrik indirimi uygulanması istendi.